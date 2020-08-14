Известная модель из Victoria’s Secret Жизель Оливейра показала большие прелести в белье

Звезда регулярно балует фанатов идеальными формами в разной откровенной одежде, пишет Politeka.net. Так, красотка продемонстрировала фигуру в смелом костюме.

Звезда позировала в спортивном лифчике, идеально подчеркнувшем ее бюст. Грудь сидела в белье, выпирая, будто планируя выпрыгнуть из него. Треугольники ткани приподняли формы, от чего они смотрелись так соблазнительно.

Сверху Жизель надела кофту на молнии, которую расстегнула для того, чтобы ей налюбовались вдоволь, модель будто спустилась с небес.

Кроме того, длина позволила налюбоваться отличным прессом модели и ее тонкой талией. Чуть выше округлых бедер находились тесные велосипедки, отцвечивающиеся на солнце, благодаря вставкам глянцевой ткани.

Звезда немного отставила бедро, и облокотилось рукой о ногу. Ее волосы были убраны от лица и, казалось, что на Оливейре не было ни грамма макияжа.

Фото не получило много отзывов, ведь было обнародовано в сториз. Вероятно, красотке написали много приятного в личные сообщения.

Напомним, Жизель Оливейра предстала в черном костюме.

Звезда позировала на балконе, засветив позади себя красивый закат.

Модель всячески изгибалась в костюме необычного кроя и демонстрировала самые красивые места.

Звезда едва удерживала грудь под черной тканью.

Ранее мы писали также, что Жизель Оливейра развалилась на полу в пикантной позе. На ней была одета меховая пижама с очень короткими шортиками. Красотка частично засветила свою аппетитную «пятую точку» и соблазнительные бедра.

Напомним, что Жизель Оливейра покрасовалась телом в полупрозрачном корсете: "настоящее наслаждение".

А еще Politeka сообщала, что Жизель Оливейра дерзко выгнулась в крошечном купальнике: «от этих форм становится жарко».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра поразила образом хищницы, сбросив белье: "Просто пушка".