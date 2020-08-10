Знаменитая модель из Victoria’s Secret Жизель Оливейра покрасовалась идеальным телом в ярком купальнике

Красотка поделилась новыми фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках звезда наслаждается свежим морским бризом на побережье Калифорнии. Модель демонстрирует свое загорелое тело на фоне волн и песка.

На ней яркий купальник в цветах радуги с оригинальными плавками с высокой посадкой, оголяющими бедра модели. Жизель грациозно выгибается на кадрах, демонстрируя поклонникам свою пышную пятую точку, похожую на спелый «орешек».

На втором фото можно увидеть идеальный накачанный пресс девушки, над которым ей явно пришлось поработать.

На снимках Оливейра позирует без косметики, демонстрируя поклонникам свою естественную красоту.

До этого мы писали, что Оливейра показала романтичный образ в корсете.

На фотографиях Жизель позирует на балконе многоэтажки, наслаждаясь лучами летнего солнца. Внимание к себе тут же привлекает оригинальный наряд модели. Так, для фотосессии Оливейра надела белый корсет из легкой, полупрозрачной ткани. Наряд украшен нежными розовыми цветами, что делает образ модели еще более романтичным.

Красотка решила обойтись минимумом макияжа, поэтому ее лицо выглядит свежо и естественно. Роскошные волосы модели свободно развеваются на ветру. Видно, что модель получает от фотосессии настоящее наслаждение.

Напомним, роскошная брюнетка из Victoria’s Secret выставила напоказ самый лакомый кусочек: "этот ракурс не скрывает ничего".

Как сообщала Politeka, жгучая брюнетка из Victoria’s Secret покрасовалась телом в полупрозрачном корсете: "настоящее наслаждение".

Также Politeka писала, что брюнетка из Victoria’s Secret поразила образом хищницы, сбросив белье: "Просто пушка".