Известная модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret показала себя в смелом образе, порадовав мужчин

На фото красотка позировала в блузке с расцветкой зебры. Жизель была без белья, как можно заметить по зоне декольте. Оливейра прикрылась рукой от солнца, а сама смотрела в камеру. Волосы у звезды были распущены, а образ дополнила модель стильными серьгами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли ничего написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Охотница, просто пушка".

Сообщалось, что известная модель Victoria’s Secret Жизель Оливейра покорила идеальной фигурой в смелом костюме.

Жизель любит баловать поклонников откровенными позами на фото. Этот раз не стал исключением. Красотка надела коротенькие шортики, оголив свои невероятно красивые ножки. Девушки присела, широко расставив ноги. Поза получилась очень горячей.

Мы писали, что известная модель Эльза Хоск, которая представляет бренд нижнего белья Victoria’s Secret, представила очередной необычный лук.

В этот раз модель надела тесный топ, под который не стала надевать нижнее белье. Через тонкую ткань просматривался соблазнительный бюст Хоск. Сверху модель надела огромный свитер, который и сделал образ необычным. Внизу на ней красовались цветастые штаны.

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