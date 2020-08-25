Популярна російська актриса Світлана Ходченкова вразила сміливими позами в новій пікантній фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на першій опублікованій фотографії красуня позує на колінах, прикривши розкішні вигини подушкою. При цьому погляд Ходченкова вирішила відвести в сторону.

А ось вже на другій фотографії актриса вирішила "побешкетувати", потрясся головою прямо в кадрі. При цьому подушку з рук дівчина не випускала.

«Всю вночі не спала, фотографувалася напевно, так?», «шикарна», «Що за тигриця», «Світлана, вибачте за нахабство, але здається я вас люблю», «ооо, це дуже круто», «коли на подушці не засипалося... А ковдрою не вкривалося...», «ти прекрасна до неподобства», - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що 37-річна актриса Світлана Ходченкова, що знімалася у фільмах "Квартал 95", збентежила новим образом в "страшній" казці Ренати Литвинової.

Зірка опублікувала трейлер фільму"Північний вітер" (16+), який вийде в листопаді цього року. Режисером картини виступила Рената Литвинова, яка сама ж і виконала головну роль.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова спокусливо нагнулася і показала, чому гаряче кави: "обожнюю...".

Як повідомляла Politeka, Світлана Ходченкова побешкетувала на камеру в білизні і на підборах: "що не кадр, то шедевр".

Також Politeka писала, що Світлана Ходченкова розбурхала пікантним фото з подругою на підвіконні: "це точно люди?"