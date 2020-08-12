37-летняя актриса Светлана Ходченкова, снимавшаяся в фильмах "Квартал 95", обескуражила новым образом в "страшной" сказке Ренаты Литвиновой

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала трейлер фильма "Северный ветер"(16+), который выйдет в ноябре этого года. Режиссером картины выступила Рената Литвинова, которая сама же и исполнила главную роль.

Ходченкова предстала в новом фильме в образе роковой и холодной красавицы. На кадрах девушка в белой меховой накидке снимает маскарадную маску, испопеляя взглядом (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Вы здесь снова соблазнительница, разлучница?"

"Что-то необычное...Интересно..."

Ранее Ходченкова показала другой образ из этого же фильма. На ней было платье с перьями, яркий макияж и прическа в стиле 30-х годов. Образ подчеркивали ярко красные губы.

Напомним, недавно звезда фильмов "Квартал 95" серьезно напугала поклонников одним фото, опубликованным в Инстаграм. Светлана позировала в легком светлом платье, оголяющем спину. Такой наряд актриса выбрала для прогулки в поле на рассвете.

При этом фолловеров артистки насторожило то, что на снимке она стоит очень близко к ядовитому растению. Пользователи сети узнали на снимке борщевик. Главная опасность этого растения в том, что он может спровоцировать сильнейший ожог на коже, которые крайне болезненны и могут долго не заживать.

«Светлана, Вы прекрасны! Хотела сказать, что на фото рядом с Вами растение похожее на ядовитый борщевик. Осторожнее!», «А рядом борщевик. От него ожоги бывают очень большие и даже шрамы остаются», - предупреждали фанаты своего кумира.

Напомним, что Светлана Ходченкова соблазнительно нагнулась и показала, почему горячее кофе: "Обожаю...".

Как сообщала Politeka, Светлана Ходченкова пошалила на камеру в белье и на каблуках: "Что не кадр, то шедевр".

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