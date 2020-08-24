Американська модель і ікона стилю Кім Кардаш'ян вразила розкішними вигинами в крихітній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Це моя улюблена колекція. Якщо придивитися, то «ковзний» візерунок видно неозброєним оком. Особливо, якщо провести пальцем", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих фотографіях Кім Кардаш'ян позує в крихітних трусиках, демонструючи розкішні вигини у всій красі. Доповнювали образ красуні ефектний макіяж і укладання.

View this post on Instagram

Coming Soon: SKIMS SKIMS SKIMS — This is one of my favorite collections! If you look closely, the pattern is SKIMS pointelle detail. OMG swipe to look at the billboard how crazy is this. Available in 5 colors and in sizes XXS - 4X on Thursday, August 27 at 9AM PT / 12PM ET exclusively at SKIMS.COM. Join the waitlist now to receive early access to shop before SKIMS SKIMS SKIMS sells out. Go to my stories to see the full collection

Популярні новини зараз

Єлизаветі II жорстко дісталося від принца Гаррі в помсту за Меган Маркл: "Жінка зобов'язана..."

Ольга Фреймут підтвердила свій страшний діагноз, "Танці з зірками" скасовуються: "Це не жарти"

Безбашенний син Тарзана й Корольової вразив витівкою на публіці, кадри злили в мережу: "Був пацан і немає пацана"

Скандальна Бузова невдало підняла ногу і впала під час танцю, відео ганьби: "Ольга колода"
Показати ще

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

"Ангельська зовнішність», «я підкорений твоєю красою», «я Один вдома – Жени сюди", " виглядаєш як Дика штучка. Розкішна" « " яка ти мила на цих фотографіях», «бомбезна штучка», «пожежа, а не фотки! Неймовірна краса", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що американська модель, телеведуча і бізнесвумен, Кім Кардаш'ян, показала свою шикарну фігуру.

Спокуслива красуня нерідко ділиться в Instagram фото Відео, присвяченими її роботі та відпочинку. цього разу знаменитість показала, що проводить час на яхті. 

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардаш'ян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.

Також Politeka писала, що Кім Кардаш'ян ледве втиснула апетитні форми в занадто тісний топ:"ласий шматочок".