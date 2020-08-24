Американська модель і ікона стилю Кім Кардаш'ян вразила розкішними вигинами в крихітній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Це моя улюблена колекція. Якщо придивитися, то «ковзний» візерунок видно неозброєним оком. Особливо, якщо провести пальцем", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих фотографіях Кім Кардаш'ян позує в крихітних трусиках, демонструючи розкішні вигини у всій красі. Доповнювали образ красуні ефектний макіяж і укладання.

"Ангельська зовнішність», «я підкорений твоєю красою», «я Один вдома – Жени сюди", " виглядаєш як Дика штучка. Розкішна" « " яка ти мила на цих фотографіях», «бомбезна штучка», «пожежа, а не фотки! Неймовірна краса", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що американська модель, телеведуча і бізнесвумен, Кім Кардаш'ян, показала свою шикарну фігуру.

Спокуслива красуня нерідко ділиться в Instagram фото Відео, присвяченими її роботі та відпочинку. цього разу знаменитість показала, що проводить час на яхті.

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардаш'ян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.

Також Politeka писала, що Кім Кардаш'ян ледве втиснула апетитні форми в занадто тісний топ:"ласий шматочок".