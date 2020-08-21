Американская модель, телеведущая и бизнесвумен, Ким Кардашьян, показала свою шикарную фигуру

Соблазнительная красотка нередко делится в Инстаграм фото видео, посвященными ее работе и отдыху, пишет Politeka.net. В этот раз знаменитость показала, что проводит время на яхте.

Для своего времяпрепровождения Ким выбрала оранжевую футболочку. Ткань наряда была очень узкой, поэтому обтянула достоинства модели. При этом немного подпрыгнув вверх.

Под немного прозрачной тканью проглядывался купальник звезды. Можно заметить, что верх купальника был в виде двух треугольников, обтягивающих невероятные прелести красотки.

Также нельзя не отметить стройную талию и плоский живот Ким. Звезда находилась на краю яхты, присев в плавках. Последние держались на больших бедрах Кардашьян благодаря тонким лямках на завязках.

Образ завершили стильные очки.

Модель выставила вперед ровную ножку с педикюром и немного выгнулась. Она улыбнулась и, казалось, смотрела в камеру.

За 12 часов пост собрал более двух миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились очарованием красотки и ее невероятной фигурой.

"Игривая лапочка", - написал один из поклонников.

Напомним, Ким Кардашьян натянула на совершенное тело узкое платье, которое держалось на тонких бретельках. Из прямоугольного декольте выглядывала часть красивой груди знаменитости.

Наряд обтянул тонкую талию, а также пышные бедра. Такие изгибы не могут никого оставить равнодушными.

Всего за полчаса пост собрал более 600 тысяч лайков и много комментариев. Люди написали массу приятного.

Напомним, что Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян еле втиснула аппетитные формы в слишком тесный топ: "Лакомый кусочек".