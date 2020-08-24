Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі розкрила деталі своєї самоізоляції

Зірка проводила час на карантині разом зі своїми шістьма дітьми. Нудьгувати зірковій красуні не доводилося, адже крім підлітків вдома живе багато тварин: від собак до ящірок.

В інтерв'ю Джолі зізналася, що мріяла про затишний будинок, наповнений дітьми і тваринами. До слова, останні з'явилися саме завдяки дітям, які просили завести живність. До того ж це вчить дітлахів відповідальності.

Енджі розповіла, що не з тих людей, які люблять розслаблятися, адже вона любить хаос. Останній і був під час самоізоляції.

"Шестеро дітей, собаки, м'ячі всюди тощо. Просто мені подобається бути звичайною людиною і сміятися над усім цим», - розповіла артистка.

Актриса зазначила, що вона успішно поєднувала в собі турботливу маму, організатора розваг і подругу для кожного з дітей.

Відзначимо, що в організаторських справах зірці допомагала дочка Захара.

Найскладніше було організувати навчальний процес для дітей, після якого Джолі дозволяла дітям відпочити.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі забороняє дітям спілкуватися з дідусем і бабусею по батьківській лінії.

Відносини голлівудської актриси з колишньою свекрухою залишають бажати кращого. Останньою краплею стала стаття, написана матір'ю Бреда Пітта для одного з американських видань, в якій вона безсторонньо висловилася з приводу одностатевих шлюбів.

Зірка підтримує ЛГБТ-співтовариство, тому слова матері Бреда Пітта вона прийняла на свій рахунок.

До того ж в мережі давно ходять чутки, що дочка відомих акторів, Шайло хоче змінити стать.

Нагадаємо, що Джолі в траурній сукні налякала зовнішнім виглядом на прогулянці з сином:»Малефісента відпочиває".

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