Актриса была в компании сына

Голливудскую актрису и режиссера, Анджелину Джоли, застали с сыном, Ноксом, на улице в Лос-Анджелесе

Обоих запечатлели во время того, как они собирались и сделали покупки в магазинах, передает Politeka.net.

Вероятно, семья готовилась к празднованию дня рождения близнецов - Нокса и его сестрички Вивьен. Обоим исполнится 12 лет.

Для выхода Анджелина выбрала длинное синее платье, юбка которого развеялась на ветру. Наряд подчеркнул тонкую талию знаменитости. На ноги звезда обула удобные шлепки.

Стоит отметить, что Энджи решила не надевать под платье лифчик, что было видно невооруженным взглядом.

Сумочка коричневого оттенка завершила образ знаменитости. Джоли забрала волосы в длинный хвост. У нее был легкий макияж, который только подчеркнул красоту глаз. В общем, оторваться от актрисы было невозможно: "Королева".

"Глаза могут растопить ваше сердце. 😍", - подписали авторы одного из постов, в котором были обнародованы указанные фото.

Напомним, ранее Анджелину Джоли также заметили на улице в Лос-Анджелесе, но вместе с Вивьен.

Звезда надела платье цвета хаки и светлую маску. Глубокое декольте наряда отлично смотрелось на знаменитости. Кроме того, можно заметить одну пикантную деталь - и в этот раз звезда не надела лифчик.

Напомним также, что недавно Брэда Питта засняли, когда он на мотоцикле отъезжал от дома своей бывшей жены Анджелины Джоли.

Бывшие супруги долго пытались уладить разногласия. Однако им помогли многочисленные сеансы психотерапии. Поэтому сейчас бывшая пара видется и наладила «переезды» детей между домами мамы и папы.

Напомним, что Энистон раскрыла правду о браке с Брэдом Питтом, у Джоли не было шансов: «Мы занимались…».

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