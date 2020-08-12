Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт все никак не разведутся

Сейчас голливудская звезда оказалась недовольной ходом бракоразводного процесса, поэтому потребовала заменить судью Джона Удеркиркам.

Публика тут же начала обсуждать действия актрисы, ведь она сама утверждала ответственного за решение вопроса об опеке над их с Брэдом шестью детьми.

Однако Энджи внезапно объявила, что судья не может вести дело непредвзято, ведь Удеркиркам имеет деловые отношения с одним из адвокатов Питта, пишет cosmo.ru.

Боясь проиграть дело, Джоли приняла решение об отводе судьи, поэтому Питту несдобровать.

Действия актрисы приведут к тому, что бракоразводный процесс еще больше затянется.

Друг семьи заявил, что Анджелина нанесла удар ниже пояса, а ее тактика говорит лишь о том, что ей не нравится, как идет дело. По словам инсайдера, звезда никогда бы не останавливала бракоразводный процесс, если бы проигрывал бывший супруг.

"У нее срыв из-за отчаянного желания победить», - отметил источник.

Стоит отметить, что судебные разбирательства между двумя актерами начались еще в 2016 году.

Звезда долгое время не разрешала видеться с детьми, но во время пандемии смягчилась. Теперь актера нередко видят в доме бывшей супруги.

Напомним, недавно Анджелина Джоли вышла на прогулку по Лос-Анджелесу со своим средним сыном Ноксом.

Несмотря на жару, звезда была одета в объемный кашемировый свитер с V-образным вырезом и белую длинную юбку.

Поклонники обратили внимание, что 45-летняя звезда сильно похудела. Фанаты в комментариях разделились во мнениях по поводу внешности знаменитости.

Напомним, что Анджелина Джоли забыла о белье и без стеснения появилась на улице, жаркие кадры: "Королева".

Как сообщала Politeka, наглая Джоли без угрызения совести рассказала, как увела Питта: "Подогревала интерес...".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли напугала траурным видом на прогулке с дочкой, сеть кипит: «Как бабка».