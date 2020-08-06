Голливудская актриса Анджелина Джоли снова заставила таблоиды говорить о себе, появившись на публике в черном платье-балахоне

Как передает Politeka.net, свежее фото с прогулки появилось на фан-аккаунтах в Инстаграм. Джоли вышла прогуляться со своим сыном. Она была одета в черное бесформенное платье на бретельках, которое оголило ее руки. Кроме этого, Джоли надела необычную защитную маску, на которой были изображены стрелки.

Стоит отметить, что особое внимание поклонников привлекли руки звезды, которые были похожи на руки старой изнеможенной женщины. Они выглядели как руки ведьмы из фильма, в котором снималась звезда. Правда, Малефисента отдыхает в сравнении с нынешним видом актрисы. Ноги Джоли тоже выглядели очень худыми.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли стала часто выходить на прогулку со своими детьми. Каждый раз она попадает в кадр папарацци. Видно, что за последнее время актриса сильно похудела. Вероятно, у нее снова начались проблемы с весом, подобные тем, которые она переживала во время брака с Брэдом Питтом.

Также недавно Джоли сходила в ресторан со своим старшим сыном Мэддоксом. Как известно, именно ссора с ним стала последней каплей в отношениях звездной пары. После нее Джоли подала на развод с Питтом.

Напомним, что Анджелина Джоли напугала траурным видом на прогулке с дочкой, сеть кипит: «Как бабка».

Как сообщала Politeka, болезненно худую Джоли в бесформенной одежде засняли на прогулке с сыном: «Красоты уже нет».

Также Politeka писала, что наглая Джоли без угрызения совести рассказала, как увела Питта: "Подогревала интерес...".