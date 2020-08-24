Актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла роль Валюхи в серіалі "Свати", вразила розкішним видом на знімку з колегою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-аккаунт знаменитості Instagram.

"З Федором Добронравовим", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Кравченко позує в обіймах свого телевізійного «коханого». Здається, що вона буквально "розцвіла" на фотографії.

«До чого ж гарні, розчулююся вами», «мої улюблені, обожнюю», «красунчики!», «Прекрасні, ми вас любимо», «ви такі хороші люди», «ви просто супер виглядаєте! Обожнюю вас. Дай бог, щоб у вас все добре було», «розумію, що кінематографічна пара, але для глядачів Ви вже зрослися. Не здумайте розвести їх в наступних серіях», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати", захопила мережу.

"Як би не було часом важко, посміхайтеся і сміливо йдіть вперед. Нехай посмішка живе не тільки на обличчі, але і в очах, і в серці, і в душі», - підписаний знімок.

На фото усміхнена Кравченко позує на тлі квітучого куща гортензій і тримає на руках маленьку пухнасту собачку.

Нагадаємо, що Валюха зі "Сватів" відгуляла весілля, фото сім'ї підірвало мережу: "Люблю вас всіх".

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