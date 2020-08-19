Известная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале "Сваты", восхитила Сеть

Как сообщает Politeka.net, свежее фото появилось на посвященной актрисе фан-странице в Инстаграм.

«Как бы ни было порой тяжело, улыбайтесь и смело идите вперед. Пусть улыбка живет не только на лице, но и в глазах, и в сердце, и в душе», - подписан снимок.

На фото улыбающаяся Кравченко позирует на фоне цветущего куста гортензий и держит на руках маленькую пушистую собачку.

Отметим, домашний снимок растрогал фолловеров страницы. Комплименты достались и пушистому малышу.

«Спасибо за фото! Это настроение! Даже заулыбалась;) Пусть Вам вернётся хоть часть добра, что Вы подарили нам своими ролями! Вы настоящая и искренняя. Знаете, близкий человек, родной. Будьте счастливы!», «Какая вы классная👏», «Прекрасная Татьяна Кравченко!», «Ого», «Красота внутри женщины....Вы просто красоточка», «А собачка как медвежонок», «Татьяна, в Вас всегда столько позитива, что не хочется отрывать глаз от Ваших фото», «Обожаю вашу игру!!!Вы замечательная актриса!», - пишут в комментариях.

Напомним, что Валюха из «Сватов» отгуляла свадьбу, фото семьи взорвало сеть: «Люблю вас всех».

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