Известная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале "Сваты", ошеломила кадром свадьбы

Кадр со съемок популярного сериала опубликовали на фан-страничке, посвященной актрисе, в «Инстаграм».

«Самая любимая телевизионная семья. Самая лучшая команда, которая стала родной. Общее фото со съёмок «Сваты»», - говорится в подписи к фото.

На кадре Валюха запечатлена в красивом синем платье с макияжем и прической, которые ее удивительно молодят.

Фото произвело настоящий фурор.

«Люблю вас всех, спасибо за прекрасный фильм, ждём продолжения сериала», «Как же я жду продолжения 😘😘😘 обожаю вас всех, спасибо большое вам за позитифчик 😍», «Какие Вы молодцы все!!!», «Обожаю Вас всех!!! Вы супер! Люблю ваши сериалы!», «Огромная благодарность всем, кто работал над этим сериалом👏👏👏👏👏. Очень актуальный фильм для нашего времени!», «Сваты, наверное и получились такими крутыми, благодаря тому, что в Вашем колективе были вот такие, родственные отношения) Любимый сериал, любимые артисты! С нетерпением ждем новой встречи с Вами!», - пишут в комментариях.

Напомним, что Валюха из «Сватов» набросилась на Добронравова, актер не выдержал: «Ты что с катушек съехала?».

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко с цветами на голове ошарашила ярким образом: «Вот это красотка!».

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко с короткой стрижкой удивила переменами во внешности: «Как молоды мы были».