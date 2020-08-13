Известная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале "Сваты", ошеломила кадром свадьбы
Кадр со съемок популярного сериала опубликовали на фан-страничке, посвященной актрисе, в «Инстаграм».
«Самая любимая телевизионная семья. Самая лучшая команда, которая стала родной. Общее фото со съёмок «Сваты»», - говорится в подписи к фото.
На кадре Валюха запечатлена в красивом синем платье с макияжем и прической, которые ее удивительно молодят.
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Фото произвело настоящий фурор.
«Люблю вас всех, спасибо за прекрасный фильм, ждём продолжения сериала», «Как же я жду продолжения 😘😘😘 обожаю вас всех, спасибо большое вам за позитифчик 😍», «Какие Вы молодцы все!!!», «Обожаю Вас всех!!! Вы супер! Люблю ваши сериалы!», «Огромная благодарность всем, кто работал над этим сериалом👏👏👏👏👏. Очень актуальный фильм для нашего времени!», «Сваты, наверное и получились такими крутыми, благодаря тому, что в Вашем колективе были вот такие, родственные отношения) Любимый сериал, любимые артисты! С нетерпением ждем новой встречи с Вами!», - пишут в комментариях.
Напомним, что Валюха из «Сватов» набросилась на Добронравова, актер не выдержал: «Ты что с катушек съехала?».
Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко с цветами на голове ошарашила ярким образом: «Вот это красотка!».
Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко с короткой стрижкой удивила переменами во внешности: «Как молоды мы были».