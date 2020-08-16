Известная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая харизматичную Валюху в сериале "Сваты" порадовала фанатов новым кадром

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на фан-страницу в Инстаграм знаменитости.

На снимке актриса запечатлена в широком балахоне цветастой расцветки.

Кравченко мило улыбается на камеру, а в руках держит несколько букетов цветов.

В подписи к фотографии артиска решла поблагодарить своих поклонников за внимание, она коротко подписала: «Спасибо! ❤️🙏🏼.

Пользователи сети не смогли сдержать своих восторженных высказываний в адрес актрисы.

«Обаятельной и чудесной ТАНЮШКЕ самые прекрасные РОЗЫ!!!💖💖💖🌞», «Татьяна Эдуардовна, очень вас люблю и обожаю! Будьте здоровы и счастливы!», «Люблю вас», «Красавица», - пишут в сети.

До этого мы рассказывали, что известная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале "Сваты", рассказала о своих мучениях. Заявление артистки опубликовали на фан-страничке в «Инстаграм».

«Каюсь, бывали моменты, когда жалела, что пошла в актрисы. Думала про себя: «Нужно было идти в медицинский — сейчас не мучилась бы своей невостребованностью, а приносила пользу людям!» Про эти размышления вспомнила совсем недавно, когда снимали последний сезон сериала «Сваты»», - рассказала артистка.

Напомним, счастливая Валюха из «Сватов» поразила появлением с коллегой по сериалу.

Также Politeka писала, что Валюху из "Сватов" внезапно решили уволить, Добронравов не сдержался.

Также Politeka сообщала, что харизматичная Валюха из "Сватов" покорила новым образом.