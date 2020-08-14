Популярная украинская актриса Татьяна Кравченко из сериала «Сваты» показалась после смены имиджа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-аккаунт в Instagram знаменитости.

«А вы тоже любите Валюху ❤️», - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии «Валюха» позирует с коротко стрижкой, элегантными серьгами и бусами.

«Я люблю Валюху в роли Татьяны Кравченко, я люблю "Сватов" и жду новые серии!)», «обожаю!», «А как же не любить», «мой сын вас любит ему 4 года смотрит сваты не отрываясь а потом по двору все девки Валюха», «Очень люблю. Вы - просто прелесть», «Обожаю! Вообще я очень сильно люблю сваты!», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что известная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале "Сваты", рассказала о своих мучениях. Заявление артистки опубликовали на фан-страничке в «Инстаграм».

«Каюсь, бывали моменты, когда жалела, что пошла в актрисы. Думала про себя: «Нужно было идти в медицинский — сейчас не мучилась бы своей невостребованностью, а приносила пользу людям!» Про эти размышления вспомнила совсем недавно, когда снимали последний сезон сериала «Сваты»», - рассказала артистка.

Напомним, что Валюха из «Сватов» набросилась на Добронравова, актер не выдержал: «Ты что с катушек съехала?».

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко с цветами на голове ошарашила ярким образом: «Вот это красотка!».

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко с короткой стрижкой удивила переменами во внешности: «Как молоды мы были».