Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк у постільному знімку показала розкішну фігуру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Села батарейка", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що Нікітюк зараз зайнята зйомками нового сезону свого тревел-шоу, в якому вона колесить просторами України на жовтому «Богдані». На фотографії красуня позує після важкого робочого дня, вмостившись при цьому на ліжку.

А оскільки ведуча здалася на камеру в одній білизні, в кадр потрапила явно зайве. Однак її шанувальники не могли що-небудь сказати, адже кадр знаменитість викинула у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе і розповіла про свій образ.

На фото Леся позувала в чорному топіку і шортах, доповнивши образ малюнками на руці. На красуні можна побачити хижу розмальовку, а в руці палаючий факел. Фото вийшло ефектним і в жаркому стилі, який нікого не залишив байдужим.

Також Нікітюк показала кадр до того, в якому позувала до того, як їй нанесли макіяж.

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