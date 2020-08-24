Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк у постільному знімку показала розкішну фігуру
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Села батарейка", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що Нікітюк зараз зайнята зйомками нового сезону свого тревел-шоу, в якому вона колесить просторами України на жовтому «Богдані». На фотографії красуня позує після важкого робочого дня, вмостившись при цьому на ліжку.
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А оскільки ведуча здалася на камеру в одній білизні, в кадр потрапила явно зайве. Однак її шанувальники не могли що-небудь сказати, адже кадр знаменитість викинула у себе в Сторіс.
До цього ми розповідали, що українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе і розповіла про свій образ.
На фото Леся позувала в чорному топіку і шортах, доповнивши образ малюнками на руці. На красуні можна побачити хижу розмальовку, а в руці палаючий факел. Фото вийшло ефектним і в жаркому стилі, який нікого не залишив байдужим.
Також Нікітюк показала кадр до того, в якому позувала до того, як їй нанесли макіяж.
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