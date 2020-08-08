Известная телеведущая Леся Никитюк показала себя и рассказала про свой образ

На фото Леся позировала в черном топике и шортах, дополнив образ рисунками на руке. На красотке можно увидеть хищную раскраску, а в руке горящий факел. Фото вышло эффектным и в жарком стиле, который никого не оставил равнодушным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Рассказываю, кто я. На протяжении съемок меня так вдохновили Карпаты, что я пошла во все тяжкие и решила превратиться в Магуру. Все знают, кто такая Мавка, а от про Магуру почти никто, судя по прошлому посту. Магура - дочь громоизвергателя Паруна, тучная дева - прекрасная, крылатая, воинственная. Магура похожа на скандинавскую валькирию", - написала Леся.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Леся, супер-пупер", "Амазонка", "Вся в тату, куда собралась", "Леся эту фотографию можно вешать возле мешка с сахаром, чтобы дети сахар не воровали.", "Магура-фамилия моей школьной учительницы по физике, по описанию все совпадает", "Немножко страшно".

Сообщалось, что украинская телеведущая, звезда тревел-шоу "Орел и решка", Леся Никитюк преобразилась до неузнаваемости ради экстравагантного образа.

Леся Никитюк показала коллаж в стиле "до и после". На первом снимке она позирует в повседневнем виде, с легким макияжем на лице и простой прической.

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