Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк в постельном снимке показала роскошную фигуру
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Села батарейка», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что Никитюк сейчас занята съемками нового сезона своего тревел-шоу, в котором она колесит просторами Украины на желтом «Богдане». На фотографии красотка позирует после трудного рабочего дня, умостившись при этом на кровати.
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А поскольку ведущая показалась на камеру в одном белье, в кадр попала явно лишнее. Однако ее поклонники не могли что-либо сказать, ведь кадр знаменитость выбросила у себя в Сторис.
Как сообщалось до этого, что Никитюк показала на камеру новый "хищный" образ.
На фотографии Никитюк позирует в черном топе и шортиках, демонстрируя элегантные рисунки на руках. Кроме того, на лице у знаменитости можно заметить хищную раскраску, сделанную в стиле какого-то животного. Волосы девушка решила собрать в хвостик.
Фотография вышла особенно яркой благодаря позе телеведущей, а также эффектному фильтру, благодаря которому снимок был зеленым.
Также Никитюк показала кадр до того, в котором позировала до того, как ей нанесли макияж.
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