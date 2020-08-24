Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк в постельном снимке показала роскошную фигуру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Села батарейка», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что Никитюк сейчас занята съемками нового сезона своего тревел-шоу, в котором она колесит просторами Украины на желтом «Богдане». На фотографии красотка позирует после трудного рабочего дня, умостившись при этом на кровати.

А поскольку ведущая показалась на камеру в одном белье, в кадр попала явно лишнее. Однако ее поклонники не могли что-либо сказать, ведь кадр знаменитость выбросила у себя в Сторис.

Как сообщалось до этого, что Никитюк показала на камеру новый "хищный" образ.

На фотографии Никитюк позирует в черном топе и шортиках, демонстрируя элегантные рисунки на руках. Кроме того, на лице у знаменитости можно заметить хищную раскраску, сделанную в стиле какого-то животного. Волосы девушка решила собрать в хвостик.

Фотография вышла особенно яркой благодаря позе телеведущей, а также эффектному фильтру, благодаря которому снимок был зеленым.

Также Никитюк показала кадр до того, в котором позировала до того, как ей нанесли макияж.

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