Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер повеселилася на яхті в яскравому купальнику

Образи Кайлі завжди привертають багато уваги до себе. Шанувальниці масово копіюють вбрання Кайлі, слідують за трендами, повторюють ідеї макіяжу і завжди коментують її пости в Instagram. Дівчина пославилася завдяки рішенню створити власну косметику і її популярність продовжує зростати.

Незвичні образи Кайлі привертають уваги до себе не менше, ніж кадри з професійних фотосесій. Наприклад футуристичний купальник Дженнер, що складається з різнобарвної тканини з листям і квітами, відразу викликав бурю в мережі. Шанувальники почали масово розпитувати про модель даного бікіні, про те, де Кайлі придбала цей купальник, а також те, як їй відпочивається на яхті.

Як правило, Дженнер носить нюдові монокіні без принтів або ж темні бікіні з тонкими лямками. Яскравий образ Кайлі оцінило практично шість мільйонів фанатів.

"Мені подобається, як тобі комфортно у власному тілі" « "яка ти багата«,» о мій бог«,» це неймовірна моделька«," о, мій бог!, Це стильно", "гаряча❤️❤️" « "ти мені подобаєшся«,» Боже, Ти ідеальна в цьому бікіні«," Привіт, Кай. Просто заходжу, щоб сказати тобі дуже йде цей образ😍 😍 😍, » " розкіш та й тільки», «милашка в рожевому», «це дуже яскраво», - пишуть користувачі.

Завдяки своїй популярності, Кайлі змогла домогтися дуже багато чого - її косметику розкуповують по всьому світу, вона заробляє мільйони, її формами захоплюються, а стиль в одязі копіюють. При цьому у Кайлі з кожним днем все більше "двійників" - дівчата вбираються, як вона, роблять такий же макіяж і зачіски.

Не втрималася раніше і подруга Кайлі, з якою вони влаштували жарку зйомку в модних нюдових комбінезонах. Дівчата розпустили своє волосся, що дістають до попереку, а також прикрили очі модними сонцезахисними окулярами. Образи двох моделей зі значними формами доповнювали акуратні босоніжки на високій шпильці.

"забавний факт: ми були близнюками, оскільки ми були в середній школі. Раніше ми ніколи не виходили з дому, якщо у нас не було відповідного одягу на вихід🤣 😍... так що будьте готові до життя з великою кількістю фотографій-близнюків", - написала Кайлі.

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