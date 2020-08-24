Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер повеселилась на яхте в ярком купальнике

Образы Кайли всегда привлекают много внимания к себе. Поклонницы массово копируют наряды Кайли, следуют за трендами, повторяют идеи макияжа и всегда комментируют ее посты в Инстаграм. Девушка пославилась благодаря решению создать собственную косметику и ее популярность продолжает расти.

Непривычные образы Кайли привлекают внимания к себе не меньше, чем кадры из профессиональных фотосессий. К примеру футуристичный купальник Дженнер, состоящий из разноцветной ткани с листьями и цветами, сразу вызвал бурю в сети. Поклонники принялись массово расспрашивать о модели данного бикини, о том, где Кайли приобрела этот купальник, а также то, как ей отдыхается на яхте.

Как правило, Дженнер носит нюдовые монокини без принтов или же темные бикини с тонкими лямками. Яркий образ Кайли оценило практически шесть миллионов фанатов.

«Мне нравится, как тебе комфортно в собственном теле», «Какая ты богатая, идеальные изгибы», «О мой бог», «Это невероятная моделька», «О, мой бог!, Это стильно», «Горячая❤️❤️», «Ты мне нравишься», «Боже, ты идеальная в этом бикини», «Привет, Кай. Просто захожу, чтобы сказать тебе очень идет этот образ 😍😍😍,» «Роскошь да и только», «Милашка в розовом», «Это очень ярко», - пишут пользователи.

Благодаря своей популярности, Кайли смогла добиться очень многого - ее косметику раскупают по всему миру, она зарабатывает миллионы, ее формами восхищаются, а стиль в одежде копируют. При этом у Кайли с каждым днем все больше "двойников" - девушки наряжаются, как она, делают такой же макияж и прически.

Не удержалась ранее и подруга Кайли, с которой они устроили жаркую съемку в модных нюдовых комбинезонах. Девушки распустили свои волосы, достающие до поясницы, а также прикрыли глаза модными солнцезащитными очками. Образы двух моделей с внушительными формами дополняли аккуратные босоножки на высокой шпильке.

«забавный факт: мы были близнецами, так как мы были в средней школе. Раньше мы никогда не выходили из дома, если у нас не было подходящей одежды на выход 🤣😍 ... так что будьте готовы к жизни с большим количеством фотографий-близнецов», - написала Кайли.

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