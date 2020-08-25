Погода в Україні 25 серпня нагадає більшості областей, що до осені залишилися лічені дні

Так, на західній Україні дощі будуть особливо сильними, це навіть спровокує загальне похолодання до 22-25 градусів тепла вдень. А ось вночі очікується від 13 до 17 зі знаком «плюс», передає Politeka.

Також в Укргідрометцентрі стверджують, що на Сході будуть сильні зливи. Це спровокує похолодання. Вдень від 22 до 25 градусів тепла. Вночі ж буде "свіже": від 14 до 18 градусів за Цельсієм.

Накриє циклон і центральні області. Опади прогнозують у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. Попри це, повітря прогріється до 25-31 спеки. Вночі ж їх змінять комфортні 14-18 тепла.

А ось на півдні України буде сонячно і тепло. Тут стовпчик термометра прогріється до 28-33 градусів спеки. Вночі їх змінять "рядові" 15-18 градусів тепла.

Без опадів залишаться і на сході України. Тут на вулиці очікується до + 32 градуси тепла, а вночі від 13 до 17 за Цельсієм.

Крім сильних дощів синоптики також прогнозують локальні шквали до 15-20 м/с.у зв'язку з цим у ряді областей, де буде дощ, оголошено I рівень небезпеки.

У Києві та області також будуть сильні дощі, які супроводжуватимуться невеликим похолоданням: вдень 22-25 тепла, а вночі від 15 до 17 градусів.

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