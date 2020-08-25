Погода в Украине 25 августа напомнит большинству областей, что до осени остались считанные дни

Так, на западной Украине дожди будут особенно сильными, это даже спровоцирует общее похолодание до 22-25 градусов тепла днем. А вот ночью ожидается от 13 до 17 со знаком «плюс», передает Politeka.

Также в Укргидрометцентре утверждают, что на востоке будут сильные ливни. Это спровоцирует похолодание. Днем от 22 до 25 градусов тепла. Ночью же будет «свежее»: от 14 до 18 градусов по Цельсию.

Накроет циклон и центральные области. Осадки прогнозируют в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. Несмотря на это, воздух прогреется до 25-31 жары. Ночью же их сменят комфортные 14-18 тепла.

А вот на юге Украины будет солнечно и тепло. Здесь столбик термометра прогреется до 28-33 градусов жары. Ночью их сменят «рядовые» 15-18 градусов тепла.

Без осадков останутся и на востоке Украины. Здесь на улице ожидается до +32 градуса тепла, а ночью от 13 до 17 по Цельсию.

Помимо сильных дождей синоптики также прогнозируют локальные шквалы до 15-20 м/с. В связи с этим в ряде областей, где будет дождь, объявлен I уровень опасности.

В Киеве и области также будут сильные дожди, которые будут сопровождаться небольшим похолоданием: днем 22-25 тепла, а ночью от 15 до 17 градусов.

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