Новая неделя встретит часть украинцев дождями с грозами, а остальных заставит страдать от жары
Свежим прогнозом с украинцами поделилась известный метеоролог Наталья Диденко у себя в Фейсбуке, передает Politeka.net. По словам синоптика, завтра, в День независимости Украины, погода будет отличаться в зависимости от региона.
В понедельник, 24 августа, в западных областях и северных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами. Осадки ожидаются в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. В Сумской области осадки маловероятны, там будет сухо.
По словам Диденко, в большинстве центральных областей (кроме Винницкой), на Востоке и на Юге будет сухая жаркая погода. В Виннице может быть дождь.
ЧП с украинской звездой на курорте, всплыли первые подробности: "За волосы вытаскивал..."
Бесстрашный Лазарев выпустил на волю своего дикого зверя, мощное фото: "Боже, какие..."
Развратная Асмус с нескромным декольте внезапно выругалась: "Вау, и грудь вроде есть"
Нацбанк принял важное решение по наличке, которое коснется всех украинцев: "В сентябре банкноты..."
Температура воздуха в Центре и на Востоке поднимется до 27-32 градусов тепла. А вот на Севере и Западе будет свежее, там температура опустится до 23-27 градусов.
В Киеве на День независимости велика вероятность дождя. Диденко посоветовала всем, кто будет принимать участие в мероприятиях, посвященных празднику, взять с собой зонт или дождевик. Температура воздуха в столице будет комфортной: примерно 24 градуса тепла на протяжение всего дня.
Ранее мы писали, что осень в этом году придет в Украину по расписанию, а первые заморозки могут ударить уже в октябре.
Напомним, что атмосферный фронт накроет Украину, погода резко изменится: где ударят дожди и похолодает.
Как сообщала Politeka, когда в Украине ударят заморозки, синоптики поразили прогнозом погоды: "Уже в конце....".
Также Politeka писала, что атмосферный фронт ударит по Украине дождями: какие области пострадают на праздники.