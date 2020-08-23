Новая неделя встретит часть украинцев дождями с грозами, а остальных заставит страдать от жары

Свежим прогнозом с украинцами поделилась известный метеоролог Наталья Диденко у себя в Фейсбуке, передает Politeka.net. По словам синоптика, завтра, в День независимости Украины, погода будет отличаться в зависимости от региона.

В понедельник, 24 августа, в западных областях и северных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами. Осадки ожидаются в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. В Сумской области осадки маловероятны, там будет сухо.

По словам Диденко, в большинстве центральных областей (кроме Винницкой), на Востоке и на Юге будет сухая жаркая погода. В Виннице может быть дождь.

Температура воздуха в Центре и на Востоке поднимется до 27-32 градусов тепла. А вот на Севере и Западе будет свежее, там температура опустится до 23-27 градусов.

В Киеве на День независимости велика вероятность дождя. Диденко посоветовала всем, кто будет принимать участие в мероприятиях, посвященных празднику, взять с собой зонт или дождевик. Температура воздуха в столице будет комфортной: примерно 24 градуса тепла на протяжение всего дня.

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