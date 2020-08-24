Українська співачка Світлана Лобода захопила образом в ефектній сукні

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку дівчини в «Instagram».

Лобода приєдналася до привітань з нагоди Дня Незалежності України.

При цьому вона опублікувала концертне фото, на якому відображена у відвертій сукні золотого кольору. Понад глибоке декольте навряд чи приховувало її груди, на якій, поході немає білизни.

Розрізи з боків відкривають погляду стрункі ноги артистки.

На знімку Лобода стоїть, ефектно вигнувшись і виставивши ногу у взутті на шпильці в сторону.

Відзначимо, такий образ в понад відвертій сукні просто звів з розуму користувачів мережі.

"Мені так подобається цей наряд", "Богиня!)) ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Обож Обожнюю Вас! З Днем Незалежності!🌹 ", "Бумбум», «Супер красуня", "Ох ти ні фіга собі! 😅 побий мене грім", "яка граціозна !!!", "Вау, красуня", Шкода, що такі співачки співаютть не на Батьківщині", - захоплюються фоловери артистки.

Нагадавши, Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою:"Тропікана жінка".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль, Лобода, Асмус, Лорак та інші зірки підкорили видом в прозорих мереживах: Безсоромні фото.

Також Politeka писала, що Лобода без ліфчика прогулялася в ефектній міні-сукні на курорті:"гаряча і скажена".