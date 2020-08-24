Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски похвалилася своїми принадами без білизни
Модель регулярно ділиться різними фото в Instagram, повідомляє Politeka.net.
На цей раз модель позує в короткому білому ТОПі. При цьому тонка тканина шати просвічується, показуючи, що Ратаковскі вирішила не надягати бюстгальтер.
Вона сидить на стільці, тримаючи спину рівно і відвівши плечі назад, чим ще більше акцентує увагу на спокусливою пишних грудей.
Ратаковскі показала кілька варіантів знімка. Вона ти сидить і дивиться прямо в кадр, то закидыввает голову, прикривши очі.
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"О Боже мій, як красиво«,» як можна бути такою неймовірно красивою«,» Шикарна як завжди«,» так ідеально", - пишуть в коментарях.
Раніше, Емілі Ратаковскі вирішила показати свою фігуру у всій красі і підкреслила свої достоїнства одним простим білизною і досить коротеньким домашнім топом, під яким навіть не було ліфчика. Модель захопила виглядом, давши можливість шанувальникам побачити себе з різних сторін.
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