Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски похвасталась своими прелестями без белья

Модель регулярно делится различными фото в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На этот раз модель позирует в коротком белом топе. При этом тонкая ткань одеяния просвечивается, показывая, что Ратаковски решила не надевать бюстгальтер.

Она сидит на стуле, держа спину ровно и отведя плечи назад, чем еще больше акцентирует внимание на соблазнительной пышной груди.

Ратаковски показала несколько вариантнов снимка. Она ти сидит и смотрит прямо в кадр, то запрокидыввает голову, прикрыв глаза.

«О Боже мой, как красиво», «Как можно быть такой невероятно красивой», «Шикарна как всегда», «Так идеально», - пишут в комментариях.

Ранее, Эмили Ратаковски решила показать свою фигуру во всей красе и подчеркнула свои достоинства одним простым бельем и довольно коротеньким домашним топом, под которым даже не было лифчика. Модель восхитила видом, дав возможность поклонникам увидеть себя с разных сторон.

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