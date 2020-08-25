39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон похвалилася формами в одних колготках

Зірка веде сторінку в Instagram, публікуючи там пости і роблячи репости, повідомляє Politeka.net. На одному з фото в сторіз зірка продемонструвала ідеальні вигини, сидячи на зеленому газоні.

Телеведуча постала напівоголеною, закривши рукою невеликі груди. Періс натягнула на руку напівпрозору чорну рукавичку.

Зірка розкинула босі ніжки. Тонку талію підкреслили великі трусики з квітковим принтом і тонкий поясок. У цьому образі немає нічого зайвого.

Тіло знаменитості виглядало ідеально і блищало на сонці.

Модель розпустила шовковисте волосся і одягла стильні чорні окуляри.

Періс, не посміхаючись, дивилася в камеру. Фото не зібрало багато лайків і коментарів, так як було оприлюднено в сторіз.

Можливо красуні написали багато хороших коментарів в особистому листуванні.

Нагадаємо, Періс Хілтон позувала сидячи в кріслі. Зірка одягла боді з довгим декольте, яке доходило майже до пупка. Такому довгому вирізу надавав акценту ланцюжок з кулоном.

Прозора тканина надавала образу пікантності, хоча крізь неї не було видно нічого інтимного. Під таким сміливим вбранням проглядалися чорні трусики з мережива.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон позувала в прозорій мереживній блузі з довгим розрізом і зав'язочкою під горлом. Крізь прозору тканину виднівся синій ліфчик, який став акцентом і привертав увагу, на що, мабуть і розраховувала Періс.

Міні-спідниця відмінно сіла трохи вище стегон.

Нагадаємо, що Періс Хілтон відчинила шубу і показала, що ховає під хутром: "Королева зірок!".

Як повідомляла Politeka, Періс Хілтон у розпусному купальнику облилася водою і залізла на авто: "мокрий ангел".

Також Politeka писала, що розкішна Періс Хілтон роздяглася, поніжившись на килимі з квітів: "Солодкий ангел».