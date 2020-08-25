39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон похвасталась формами в одних колготках

Звезда ведет страницу в Инстаграм, публикуя там посты и делая репосты, сообщает Politeka.net. На одном из фото в сториз звезда продемонстрировала идеальные изгибы, сидя на зеленом газоне.

Телеведущая предстала полуобнаженной, закрыв рукой небольшую грудь. Пэрис натянула на руку полупрозрачную черную перчатку.

Звезда раскинула босые ножки. Тонкую талию подчеркнули большие трусики с цветочным принтом и тонкий поясок. В этом образе нет ничего лишнего.

Тело знаменитости выглядело идеально и блестело на солнце.

Модель распустила шелковистые волосы и надела стильные черные очки.

Пэрис, не улыбаясь, смотрела в камеру. Фото не собрало много лайков и комментариев, так как было обнародовано в сториз.

Возможно красотке написали много хороших комментариев в личной переписке.

Напомним, Пэрис Хилтон позировала сидя в кресле. Звезда надела боди с длинным декольте, которое доходило почти до пупка. Такому длинному вырезу придавала акцента цепочка с кулоном.

Прозрачная ткань придавала образу пикантности, хотя сквозь нее не было видно ничего интимного. Под таким смелым нарядом проглядывались черные трусики из кружева.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон позировала в прозрачной кружевной блузе с длинным разрезом и завязочкой под горлом. Сквозь прозрачную ткань виднелся синий лифчик, который стал акцентом и привлекал внимание, на что, видимо и рассчитывала Пэрис.

Мини-юбка отлично села чуть выше бедер ядерной блондинки.

Напомним, что Пэрис Хилтон распахнула шубу и показала, что прячет под мехами: "Королева звезд!".

Как сообщала Politeka, Пэрис Хилтон в развратном купальнике облилась водой и залезла на авто: "Мокрый ангел".

Также Politeka писала, что роскошная Пэрис Хилтон разделась, понежившись на ковре из цветов: «Сладкий ангел».