30-річна бразильська фітнес-модель Сьюзі Кортес, переможниця конкурсу Miss Bum Bum, знайшла спосіб по-новому привернути до себе увагу

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала повністю оголеною. Варто відзначити, всі інтимні частини тіла Сьюзі прикрила збитими вершками і частково рукою.

Так, фігуриста красуня лежала на спині, піднявши ноги на диванні подушки. Практично все її тіло було вимазано вершками, а також "прикрашено" полуничкою. Одну з ягід Кортес приготувалася надкусити, піднісши до рота.

Все в позі брюнетки говорило про пристрасть і насолоду, що, безумовно, не могли залишити без уваги її численні фанати.

"Готовий з'їсти"; "Ти занадто приваблива і прекрасна моя любов"; "я з'їм всю цю полуницю"; "мені подобається це плаття🎉 🎉 🎉"; "який гарний і смачний десерт😘 😘", - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Кортес влаштувала справжнє випробування для своїх "булочок". Модель виставила кадри, як танцює тверк. Дівчина обтягнула свою головну гордість тонкими білими шортиками, присіла і почала активно крутити в стилі тверка. Обличчя красуні не було видно: в кадрі миготіли її розпущене волосся і білий топік.

Користувачі в черговий раз похвалили модель за її неймовірно красиве тіло, а також пустотливий танець.

"Ось це талант!", - написав один з шанувальників.

Крім того, ми писали, що Кортес показала, як в літній спекотний день приймає душ на пляжі. Дівчина повернулася до камери спиною: вода плавно стікала по її пружних "рельєфах".

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