Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои ягодицы, устроила горячие танцы
Модель получила титул за свои упругие "булочки", которыми никак не может перестать хвастаться в Инстаграм, пишет Politeka.net. Красотка публикует разные фото и видео, чтобы как можно лучше продемонстрировать свои формы.
На одном из последних видео Кортес устроила горячие танцы (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). Красотка выставила в камеру пятую точку в облегающих белых шортиках. Звезда крутила пятой точкой, исполняя тверк.
Модель присела, шевеля своими упругими "булочками", при этом лица ее не было видно, только краем глаза можно заметить длинные распущенные волосы и белый топик.
Также нельзя не увидеть накаченные ножки Кортес и ее невероятно тонкую талию.
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За 16 часов пост собрал более 200 тысяч просмотров и много комментариев.
Пользователи сети отмечали невероятно красивое тело красотки и ее плавные движения.
"Вот это талант!", - написал один из поклонников.
Напомним, Сьюзи Кортес опубликовала жаркие кадры, позируя под душем. На видео модель была в цветном бикини на тонких бретельках. Грудь едва ли прикрывали крохотные лоскутки ткани, и можно было заметить краем глаза грудь знаменитости.
Модель позировала под душем, стоя к камере спиной.
Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес сняла ролик практически полностью обнаженной: на ней видны лишь серые чулки и полотенце, обмотанное вокруг головы. Вероятно, девушка только вышла из душа и решила записать эти моменты на камеру.
В ролике красавица опустилась на колени прямо на кровати и прикрыла голый бюст рукой.
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