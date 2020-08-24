30-летняя бразильская фитнес-модель Сьюзи Кортес, победительница конкурса Miss Bum Bum, нашла способ по-новому привлечь к себе внимание
Как передает Politeka.net, девушка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала полностью обнаженной. Стоит отметить, все интимные части тела Сьюзи прикрыла взбитыми сливками и отчасти рукой.
Так, фигуристая красотка лежала на спине, подняв ноги на диванные подушки. Практически все ее тело было измазано сливками, а также "украшено" клубничкой. Одну из ягод Кортес приготовилась надкусить, поднеся ко рту.
Все в позе брюнетки говорило о страсти и наслаждении, что, безусловно, не могли оставить без внимания ее многочисленные фанаты.
"Готов съесть"; "ты слишком привлекательна и прекрасна моя любовь"; "Я съем всю эту клубнику"; "мне нравится это платье 🎉🎉🎉"; "Какой красивый и вкусный десерт 😘😘", - пишут в комментариях.
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Ранее мы сообщали, Кортес устроила настоящее испытание для своих "булочек". Модель выставила кадры, как танцует тверк. Девушка обтянула свою главную гордость тонкими белыми шортиками, присела и начала активно крутить в стиле тверка. Лица красотки не было видно: в кадре мелькали ее распущенные волосы и белый топик.
Пользователи в очередной раз похвалили модель за ее невероятно красивое тело, а также шаловливый танец.
"Вот это талант!", - написал один из поклонников.
Кроме того, мы писали, что Кортес показала, как в летний жаркий день принимает душ на пляже. Девушка повернулась к камере спиной: вода плавно стекала по ее упругим "рельефам".
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц раздвинула ноги и поразила формами
Также Politeka сообщала, что горячая хозяйка самых красивых ягодиц выставила свою гордость посреди улицы.