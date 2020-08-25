Британська модель Демі Роуз вирішила повністю роздягнутися заради ефектного кадру

Спокусниця знає, як привернути до своєї персони ще більше аудиторії, повідомляє Politeka.net. До слова, Зараз на сторінку Демі підписані 14,3 мільйона людей, які активно стежать за кожним її постом.

Красуня опублікувала в сторіз спекотне архівне фото, представивши її оголеною. Модель позувала спиною до фотографа.

Зірка без сорому дозволила розглянути свої красиві сідниці і рівну спинку. Не можна не відзначити "шовковисту" шкіру моделі, яка так і сяяла на світлі.

На шкірі Роуз був помітний слід від крихітних трусиків, які залишився світлим на засмаглій шкірі.

Волосся красуні було мокрим, ймовірно, після недавнього купання.

Поруч з красунею знаходився басейн, а позувала вона на заході.

Фото заворожувало не тільки своєю відвертістю, але і красою.

На жаль, кадр не зібрав багато лайків і коментарів, ймовірно, зірці написали масу компліментів в директ.

Нагадаємо, Демі Роуз нещодавно записала сторіз, поставши в топіку, спідниці і трусиках з однаковим принтом із зелених листків.

Демі під тонкою тканиною топа ледь втримала свій пишний бюст. Величезні принади напружилися, намагаючись вирватися назовні. Відомо, що у моделі великі принади, які важко приховати під будь-яким одягом.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз позувала в наряді з непристойним декольте, яке ледь витримує її розкішні форми. Сама красуня при цьому посміхається на камеру, буквально "випромінюючи" впевненість.

"Сяйво йде зсередини назовні", - коротко йдеться в повідомленні.

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