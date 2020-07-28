Британская модель Деми Роуз похвасталась роскошными формами в крутом купальнике

Как передает Politeka.net, свежим фото с отдыха в Испании красотка поделилась у себя в Инстаграм. Девушка выбрала для съемки роскошный купальник, который едва прикрыл ее прелести. Роуз повернулась спиной к камере, засветив свою главную гордость во всей красе. Ее «пятая точка» выглядела так впечатляюще, что прекрасный вид за Деми остался незамеченным.

«Любовь к себе - настоящая волна», - подписала фото звезда.

За 20 минут ее пост собрал более 60 тысяч лайков. В комментариях Роуз оставили массу комплиментов на разных языках, ведь у нее есть поклонники по всему миру.

«Так великолепно и мило», «Очень красиво», «Лара Крофт», «Да, и ты, конечно, любишь себя», «Ты прекрасный ангел», «Супер», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Деми Роуз вышла прогуляться на улицу в весьма пикантном наряде. Она натянула на свою пышную грудь миниатюрный топ, который едва прикрыл самое интимное. Модель дополнила образ короткими джинсовыми шортиками. Наверняка, прохожие не могли оторвать от нее глаз.

Кроме этого, недавно Деми Роуз сверкнула своими «мячиками» в купальнике. Модель выбрала привычный фасон бикини, продемонстрировав свою невероятную грудь.

Напомним, что Деми Роуз сверкнула необъятными "шарами" в слишком маленьком лифчике: "Грех такое скрывать".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз скинула все лишнее, спасаясь от жары: с таким телом белье не нужно.

Также Politeka писала, что Деми Роуз свела с ума пышными формами в сетке: «Фантастическая детка».