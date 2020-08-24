Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася домашнім виглядом в стильній піжамі

Не так давно Ана відзначала, що іноді їй просто необхідний час для релаксу-ніяких занять, ніяких тренувань, ніяких соціальних мереж. Їй хочеться просто відпочити в піжамі і кухлем гарячого шоколаду разом з книгою. При цьому Чері підкреслювала, що відпочивати вона любить в простому і домашньому вигляді.

Цього разу Ана поділилася спекотним фото в одному з тих образів, які вважає дуже комфортними. Чері постала в лешковій ніжній піжамі насичено-фіолетового відтінку. Як правило, настільки пікантні фото завжди викликають досить бурхливу реакцію в мережі.

Користувачі Instagram відразу почали коментувати побачене і нахвалювати фігуру Ани в шовковому ліфі і коротеньких шортиках з мереживами:

"Я люблю шовковисті піжами Вам подобається цей набір ?? 💞 💞 💞Сподіваюся, вам всім вдалого дня", - пишуть фанати.

Ось як реагують шанувальники:

"Яка красива😍", "виглядає спокусливо", " цей колір дійсно тобі йде", " Вау. Оууууу, цукерка ❤ ❤🌕 🌕», «Súper Beauriful baby мені подобається", "любіть цю фіолетову дорогу піжаму, заводите мене, ха-ха«, " мрія втілилася в реальність. Приголомшуючий.",» Чудово«,» хороші форми", "до великого вахххх 🎻 🍷 🍾 красиві досконалості😍 😘 💋 🔥".

Також молода фітнес-модель вирішила поділитися спекотним літнім кадром, на якому позувала в незвичайному монокіні. Цього року особливо популярні моделі з смужкою тканини під грудьми основою, при якій груди зовсім не приховується тканиною, а навпаки підкреслюється нею.

Ана не встояла від трендового образу і одягла червоний купальник з пікантним вирізом. При цьому зірці також вдалося вигідно підкреслити і свої стегна. Спортсменка любить акцентувати увагу на фігурі, адже саме це прославило її в соціальній мережі Instagram.

"Це червоне бікіні! ❤ ️ Скажи мені, тобі подобається літня спека 🔥 чи тобі подобається ця холодна погода? Ви знаєте, я люблю, коли гаряче !!",- пише Ана.

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