Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась домашним видом в стильной пижаме

Не так давно Ана отмечала, что иногда ей просто необходимо время для релакса - никаких занятий, никаких тренировок, никаких социальных сетей. Ей хочется просто отдохнуть в пижаме и кружкой горячего шоколада вместе с книгой. При этом Чери подчеркивала, что отдыхать она любит в простом и домашнем виде.

В этот раз Ана поделилась жарким фото в одном из тех образов, которые считает очень комфортными. Чери предстала в лешковой нежной пижаме насыщенно-фиолетового оттенка. Как правило, столь пикантные фото всегда вызывают достаточно бурную реакцию в сети.

Пользователи Инстаграм тут же принялись комментировать увиденное и нахваливать фигуру Аны в шелковом лифе и коротеньких шортиках с кружевами:

«Я люблю шелковистые пижамы Вам нравится этот набор ?? 💞💞💞Надеюсь, вам всем удачного дня», - пишут фанаты.

Вот как реагируют поклонники:

«Какая красивая😍», «Выглядит соблазнительно», «Этот цвет действительно тебе идет», «Вау. Оууууу, конфетка знает толк в отдыхе ❤ ❤ 🌕🌕», «Súper beauriful baby мне нравится», «Любите эту фиолетовую дорогую пижамку, заводите меня, ха-ха», «Мечта воплотилась в реальность. Потрясающие.», «Замечательно», «Хорошие формы», «К великому вахххх 🎻🍷🍾Красивые совершенства 😍😘💋🔥».

Также молодая фитнес-модель решила поделиться жарким летним кадром, на котором позировала в необычном монокини. В этом году особо популярны модели с полоской ткани под груди основой, при которой грудь совсем не скрыается тканью, а наоборот подчеркивается ею.

Ана не устояла от трендового образа и надела алый купальник с пикантным вырезом. При этом звезде также удалось выгодно подчеркнуть и свои бедра. Спортсменка любит акцентировать внимание на фигуре, ведь именно это прославило ее в социальной сети Инстаграм.

«Это красное бикини! ❤️ Скажи мне, тебе нравится летняя жара 🔥 или тебе нравится эта холодная погода? Вы знаете, я люблю, когда горячо !!», - пишет Ана.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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