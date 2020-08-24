45-річний гуморист, актор і співак Артур Пирожков (справжнє ім'я Олександр Ревва) приголомшив несподіваним образом

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав з червоною краваткою на тлі скульптури Леніна.

Так, актор показав кадр зі зйомок нового проекту. Він і його колега вбралися піонерами - у відповідну форму, з червоними краватками, бантами, гольфами та іншою радянською атрибутикою. Позувала ж парочка на широких сходах, ймовірно в школі.

Пирожков насмішив підписом до фото: «Він був Саша з 7-го "Г"... Вона була Марина з 6-го "Б". Марині в житті ще багато разів траплялися всякі "Г", тому що Марина, насправді, була тією ще "Б".. @marina_phedunkiv ❤️ #снимаемкино #прабабушкалегкогоповедения #школааааа".

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Красунчики ❤️"

"Жесть!))))))))👏"

"На піонерів не тягнете"

"Сюр"

"Це вогонь 🔥 🔥 🔥 🔥 відмінно виглядаєте"

"Ну просто згадала дитинство!!! Добре🔥"

"Аліса Селезньова і Коля Герасимов 40 років потому ♪ "

"Коротко про те, як школярі на другий рік залишаються вже в 10-ий раз😂"

"Як два трансу виглядаєте☺️"

"Яка краса, Ленін, піонерська краватка і шикарний комуністичний інтер'єр"

"Ззаду піонери, спереду пенсіонери 😁"

Раніше ми повідомляли, Пирожков вже виставляв фото, нібито з минулого. Так, він вже перевтілювався в "дядька Сашу" з 80-х, начепивши собі вуса і надівши відповідний одяг. Правда, багато хто відзначив в коментарях, що артист став схожий на відомого колумбійського наркобарона:

"Фантастика! 😎 ✌ ️ Ось це перевтілення!!! 👍 👍 👍 "; "Дядя Саша вам відмінно йде такий стиль))"; "Пабло ЕскаРевва на стилі! 😹 👍 "; "На Пабло Ескобара схожий))".