45-річний гуморист, актор і співак Артур Пирожков (справжнє ім'я Олександр Ревва) приголомшив несподіваним образом
Як передає Politeka.net, артист опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав з червоною краваткою на тлі скульптури Леніна.
Так, актор показав кадр зі зйомок нового проекту. Він і його колега вбралися піонерами - у відповідну форму, з червоними краватками, бантами, гольфами та іншою радянською атрибутикою. Позувала ж парочка на широких сходах, ймовірно в школі.
Пирожков насмішив підписом до фото: «Він був Саша з 7-го "Г"... Вона була Марина з 6-го "Б". Марині в житті ще багато разів траплялися всякі "Г", тому що Марина, насправді, була тією ще "Б".. @marina_phedunkiv ❤️ #снимаемкино #прабабушкалегкогоповедения #школааааа".
Користувачі кинулися коментувати побачене:
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"Ззаду піонери, спереду пенсіонери 😁"
Раніше ми повідомляли, Пирожков вже виставляв фото, нібито з минулого. Так, він вже перевтілювався в "дядька Сашу" з 80-х, начепивши собі вуса і надівши відповідний одяг. Правда, багато хто відзначив в коментарях, що артист став схожий на відомого колумбійського наркобарона:
"Фантастика! 😎 ✌ ️ Ось це перевтілення!!! 👍 👍 👍 "; "Дядя Саша вам відмінно йде такий стиль))"; "Пабло ЕскаРевва на стилі! 😹 👍 "; "На Пабло Ескобара схожий))".
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