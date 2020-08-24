45-летний юморист, актер и певец Артур Пирожков (настоящее имя Александр Ревва) ошеломил неожиданным образом
Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал с красным галстуком на фоне скульптуры Ленина.
Так, актер показал кадр со съемок нового проекта. Он и его коллега нарядились пионерами - в соответствующую форму, с красными галстучками, бантами, гольфами и прочей советской атрибутикой. Позировала же парочка на широкой лестнице, предположительно в школе.
Пирожков насмешил подписью к фото: "Он был Саша из 7-го «Г»... Она была Марина из 6-го «Б». Марине в жизни ещё много раз попадались всякие «Г», потому что Марина, на самом деле, была та ещё «Б».. @marina_phedunkiv ❤️ #снимаемкино #прабабушкалёгкогоповедения #школааааа".
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
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"Красавчики ❤️"
"Жесть!))))))))👏"
"На пионеров не тянете"
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"Это огонь 🔥🔥🔥🔥 отлично смотритесь"
"Ну просто вспомнила детство!!! Классно🔥"
"Алиса Селезнева и Коля Герасимов 40 лет спустя😂"
"Коротко о том, как школьники на второй год остаются уже в 10-ый раз😂"
"Как два транса выглядите🤦🏻♂️"
"Какая красота, Ленин, пионерский галстук и шикарный коммунистический интерьер"
"Сзади пионеры, спереди пенсионеры 😁"
Ранее мы сообщали, Пирожков уже выставлял фото, якобы из прошлого. Так, он уже перевоплощался в "дядю Сашу" из 80-х, нацепив себе усы и надев соответствующую одежду. Правда, многие отметили в комментариях, что артист стал похож на известного колумбийского наркобарона:
"Фантастика! 😎✌️ Вот это перевоплощение!!! 👍👍👍"; "Дядя Саша Вам отлично идёт такой стиль))"; "Пабло ЭскаРевва на стиле! 😹👍"; "На Пабло Эскобара похож))".
Напомним, что жена Артура Пирожкова крутит роман с известным красавцем, Лобода оценила.
Как сообщала Politeka, жена Артура Пирожкова задрала платье, засмущав даже самых смелых.
Также Politeka писала, что оставшийся без волос Артур Пирожков удивил даже Галкина.