45-летний юморист, актер и певец Артур Пирожков (настоящее имя Александр Ревва) ошеломил неожиданным образом

Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал с красным галстуком на фоне скульптуры Ленина.

Так, актер показал кадр со съемок нового проекта. Он и его коллега нарядились пионерами - в соответствующую форму, с красными галстучками, бантами, гольфами и прочей советской атрибутикой. Позировала же парочка на широкой лестнице, предположительно в школе.

Пирожков насмешил подписью к фото: "Он был Саша из 7-го «Г»... Она была Марина из 6-го «Б». Марине в жизни ещё много раз попадались всякие «Г», потому что Марина, на самом деле, была та ещё «Б».. @marina_phedunkiv ❤️ #снимаемкино #прабабушкалёгкогоповедения #школааааа".

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Красавчики ❤️"

"Жесть!))))))))👏"

"На пионеров не тянете"

"Сюр"

"Это огонь 🔥🔥🔥🔥 отлично смотритесь"

"Ну просто вспомнила детство!!! Классно🔥"

"Алиса Селезнева и Коля Герасимов 40 лет спустя😂"

"Коротко о том, как школьники на второй год остаются уже в 10-ый раз😂"

"Как два транса выглядите🤦🏻‍♂️"

"Какая красота, Ленин, пионерский галстук и шикарный коммунистический интерьер"

"Сзади пионеры, спереди пенсионеры 😁"

Ранее мы сообщали, Пирожков уже выставлял фото, якобы из прошлого. Так, он уже перевоплощался в "дядю Сашу" из 80-х, нацепив себе усы и надев соответствующую одежду. Правда, многие отметили в комментариях, что артист стал похож на известного колумбийского наркобарона:

"Фантастика! 😎✌️ Вот это перевоплощение!!! 👍👍👍"; "Дядя Саша Вам отлично идёт такой стиль))"; "Пабло ЭскаРевва на стиле! 😹👍"; "На Пабло Эскобара похож))".