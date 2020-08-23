Супруга российского шоумена Александра Реввы, более известного публике как Артур Пирожков, Анжелика показала подросших дочерей

Она опубликовала фотографию, на которой ее с Александром дочери Алиса и Амелия позируют в летних шляпах и легких нарядах. На Алисе – белое платье-туника, а на ее сестричке – платье в цветах. Особым украшением обеих девочек являются их длинные волосы. И если Алиса брюнетка, то у Амелии – светлый цвет.

Старшая девочка обняла младшую за пояс, и обе сестры радостно улыбаются, передает Politeka.net.

Несмотря на всю милоту снимка, Анжелика подняла очень важную тему. Она написала, что в преддверии школы категорически против обучения оффлайн.

«Какие красавицы 🌷😍», «Какие красотки🤗🤗🤗», «Какие славные девочки!!! Красавицы и умницы!!!🤗👍😍», «Какое милое видео😍😍😍😍😍поднимает настроение 😀», – пишут среди прочего в комментариях.

Кроме фотографии девочек, Анжелика поделилась милым видео, на котором Амелия беседует с собакой Аришей, которая уставилась на дверь и хочет убежать из комнаты. В конце концов девочка выпускает животное погулять.

Ранее мы писали, что Анжелика поделилась забавным фото с супругом. На снимке она нежно прижалась к мужу, который был наряжен в бабушку. Как известно, Ревва снимается в продолжении нашумевшей комедии «Бабушка легкого поведения». Для роли его одели в пожилую, но очень яркую женщину.

«Моя любимая бабуля», - ярко посмеялась над мужем Анжелика.

Напомним, что жена Артура Пирожкова крутит роман с известным красавцем, Лобода оценила.

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