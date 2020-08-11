Сам на себя не похож

Известный российский шоумен Александр Ревва удивил поклонников кардинальной сменой имиджа

Артист, известный под псевдонимом Артур Пирожков, решил избавиться от своей, уже ставшей привычной бороды. При этом он показал весь соответствующий процесс в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На опубликованном видео Пирожков произносит: «Я сейчас буду прощаться со своей любимой бородкой». После этого он опубликовал ряд фотографий, на которых его борода с каждым разом становится все меньше. При этом на последнем снимке от нее остались лишь крошечные усы, напоминающие те самые усы печально известного Адольфа Гитлера.

«Что не сделаешь ради искусства... А Вам, мои дорогие дру и бро, какой образ больше нра?», - поинтересовался Ревва.

При этом другой российский шоумен Максим Галкин не сдержался, и поделился своим мнением о новом образе Реввы в комментариях.

«На последнем фото ты явно не доволен результатами выборов», - написал он.

Поклонники Пирожкова также активно комментируют его пост.

«На первом после видео вы на пастыря походите) Все таки лучше всего как было оставить и ни чего не менять)», «Александр вы без бороды и усов», «Вспомнился эпизод из фильма 1+1», «Третья- Стас Михайлов?», - пишут люди.

Напомним, беспечный Артур Пирожков впал в детство и удивил развлечениями: "На кураже".

Как сообщала Politeka, Артур Пирожков с женой поразили видом на архивных кадрах, до популярности и денег: "Похож на Траволту".

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