"Не можна бути на світі красивою такою"

35-річна українська модель і співачка Даша Астаф'єва розпалила пляжними фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, зроблені на курорті. На цей раз артистка позувала в монокіні бежевого кольору з ненав'язливим принтом, що вигідно підкреслив її видатний бюст.

Засмагла брюнетка з мокрим волоссям стояла на пірсі, демонструючи апетитні форми у всіляких ракурсах. Дівчина то піднімала руки, то ставила їх на пояс, випинаючи спокусливу "п'яту точку".

"Увага, увага! Людина на прізвище Бонд, підійдіть, будь ласка, на ресепшн, вас чекають! Повторюю, Вас чекають!", - пожартувала в підписі красуня.

Користувачі підхопили "гру" Астаф'євої, засипавши дівчину приємними компліментами в коментарях:

"На пірс!))))😍"

"тому що не можна бути на світі красиииивоою такооою 💔"

"Просто шикарна, богиня 👍 💣 "

"Ну тут швидше Бонду потрібно очікувати... така красуня!"

"Гм. Зазвичай він сам приходить. Ніччю. З шампанським і полуницею))"

"Який Бонд??? до такої Афродіті мінімум "Зевс"!!!🤤"

"так і закохатися можна"

"Даша, чекаю вас в Сочі в морпорту, ваш Бонд)"

Раніше ми повідомляли, Астаф'єва в червоному купальнику переплюнула саму Памелу Андерсон з серіалу"Рятувальники Малібу". Справа в тому, що образ української красуні був дуже схожий на героїню зірки Голлівуду.

"Строю з себе, в перервах між риболовлею😂", - підписала кадри задоволена артистка.

Фанати збожеволіли від її гарячого фото: "мій ангел ❤️"; "і строїти не потрібно, коли ти неймовірної краси 😘"; "Ну як можна бути такою красивою????💕 "; "Можеш собі дозволити ❤️";"добре з себе строїш👌 😊".

Нагадавши, спекотна Даша Астаф'єва без макіяжу показала всі свої штучки: "Шерон Стоун в молодості"

Як повідомляла Politeka, фігуриста Даша Астаф'єва ледь не засвітила зайве, задерши ноги в легкій сукні: Безсоромні кадри

Також Politeka писала, що розкішна Астаф'єва в червоному показала, що означає досконалість: "не можна бути такою…»