"Нельзя быть на свете красивой такой"

35-летняя украинская модель и певица Даша Астафьева разгорячила пляжными фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, сделанные на курорте. На этот раз артистка позировала в монокини бежевого цвета с ненавязчивым принтом, выгодно подчеркнувшем ее выдающийся бюст.

Загорелая брюнетка с мокрыми волосами стояла на пирсе, демонстрируя аппетитные формы во всевозможных ракурсах. Девушка то подымала руки, то ставила их на пояс, выпячивая соблазнительную "пятую точку".

"Внимание, внимание! Человек по фамилии Бонд, подойдите, пожалуйста, на ресепшн, Вас ожидают! Повторяю, Вас ожидают!", - пошутила в подписи красотка.

Пользователи подхватили "игру" Астафьевой, засыпав девушку приятными комплиментами в комментариях:

"На пирс!))))😍"

"потому что нельзяяя быть на свеете красиииивооой такооой 💔"

"Просто шикарна, богиня👍💣"

"Ну тут скорее Бонду нужно ожидать... такая красотка!"

"Гм. Обычно он сам приходит. Ночью. С шампанским и клубникой))"

"Какой Бонд???к такой афродите минимум "Зевс"!!!🤤"

"так и влюбиться можно"

"Даша, жду Вас в Сочи в морпорту, Ваш Бонд)"

Ранее мы сообщали, Астафьева в красном купальнике переплюнула саму Памелу Андерсон из сериала "Спасатели Малибу". Дело в том, что образ украинской красавицы был очень похож на героиню звезды Голливуда.

"Строю из себя, в перерывах между рыбалкой😂", - подписала кадры довольная артистка.

Фанаты обезумели от ее горячего фото: "Мой ангел ❤️"; "И строить не нужно, когда ты неимоверной красоты 😘"; "Ну як можна быть такой красивой????💕"; "Можешь себе позволить ❤️"; "Хорошо из себя строите👌😊".

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Как сообщала Politeka, фигуристая Даша Астафьева едва не засветила лишнее, задрав ноги в легком платье: бесстыжие кадры

Также Politeka писала, что роскошная Астафьева в красном показала, что значит совершенство: «Нельзя быть такой…»