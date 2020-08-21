От фото голова кругом!

35-летняя украинская модель и певица Даша Астафьева вскружила голову роскошным образом и не менее роскошным фоном на свежих снимках

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала новые фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в красном сдельном купальнике. Певица дополнила лук пестрой косынкой, которую завязала на голове.

Длинноногая брюнетка продемонстрировала прелестную фигуру в различных ракурсах. От аппетитных "булочек" так и хочется откусить кусочек. На одном из фото артистка удивила способностью держать равновесие, встав на небольшой блок цилиндрической формы.

"Строю из себя, в перерывах между рыбалкой😂", - подписала кадры Астафьева.

Пользователи сразу же сравнили образ Даши с непревзойденной Памелой Андерсон из популярного сериала 80-х и 90-х "Спасатели Малибу".

"Спасателя Малибу)?"

"Красота😘"

"Комсомолка красавица!))"

"Мой ангел ❤️"

"И строить не нужно, когда ты неимоверной красоты 😘"

"Ну як можна быть такой красивой????💕"

"Можешь себе позволить ❤️"

"У Вас это явно получается..."

"Хорошо из себя строите👌😊"

"Похожи фигурки у нас 🙈"

Ранее мы сообщали, Астафьева показала себя в стильном брючном костюме серого цвета. На одном из кадров звезда бесстыдно расставила ноги и расстегнула пиджак, блеснув пышным бюстом. Более того, певица открыла рот, засунув туда пальцы. В руках красотка держала альбом с черно-белыми снимками, на которых были запечатлены полуголые девушки.

"Поменяй амплуа 😉"; "Ви неймовірна але з таким виразом обличчям я зазвичай п'ю пиво в п'ятницю ввечері🤗🤗"; "не кусайся👍"; "Шикарно получилось ❤️😍🔥", - отреагировали пользователи.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро

Как сообщала Politeka, фигуристая Даша Астафьева едва не засветила лишнее, задрав ноги в легком платье: бесстыжие кадры