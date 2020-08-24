Дочка популярної російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка зараз бореться з раком, похвалилася новим фото

24-річна модель і починаюча актриса поділилася знімком, зробленим на природі Politeka.net з посиланням на сторінку дівчини в «Instagram».

Анна Заворотнюк позує на тлі квітучих кущів. Щоб сфотографуватися з такому місці вона виррала ніжний дівчачий образ.

Дочка актриси позує в тісному рожевому топі і джинсової міні-спідниці. Волосся в одного боку призібрані ніжно-рожевою шпилькою.

Гарне обличчя підкреслено легким ледь помітним макіяжем.

У мережі обсипали дівчину компліментами. Також фоловери відзначають, що вона дуже схожа на маму – Анастасію Заворотнюк, осебенно з такою укладанням волосся.

"Хороша і дуже, вся в маму!!!!", "Як можна бути такою красунею?", "Симпотяшка ти Ганнуся ;))», «неймовірна», «ви просто Божественні», «з цією укладанням ви дуже схожі на маму», «Анюта – красуня. Дуже красиве і ніжне фото", "красуня", - пишуть в коментарях.

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