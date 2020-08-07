Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна расскала новые подробности из жизни

Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.

Со слов девушки, она получила две отрицательных результата на коронавирус. Радости девушки не знает границ.

"Оба теста на ковид отрицательные! Я так рада, очень боялась, что кого-то могла заразить до того как проявились симптомы. Но признаюсь честно, я была уверена, что это именно он", - заявила Заворотнюк-младшая.

Девушка доабвила, что сейчас любое проявление недомогания может свидетельствовать о наличии китайского вируса. Ранее Анна сообщила, что уже могла заразиться главной болезнью этого года.

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Оба теста на ковид отрицательные! Я так рада, очень боялась, что кого-то могла заразить до того как проявились симптомы. Но признаюсь честно, я была уверена, что это именно он. Мы сейчас в такое время живем, что любой признак недомогания и тут же думаешь, что у тебя 👑🦠. А у вас такое было? ⠀ Очень благодарна врачам за такое чуткое, внимательное и очень бережное отношение. Вообще, наши врачи сейчас, конечно, совершают подвиг. Они рискуя собой, без страха, идут к нам, больным и спасают нас. Низкий им поклон.🙏🏻👨🏻‍⚕️🧑🏻‍⚕️ ⠀ Сейчас чувствую себя гораздо лучше, иду на поправку. Остались небольшие остаточные явления, но это быстро пройдёт.🤍✨

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Также Анна искренне поблагодарила врачей, которые проявили бережное обращение. Она по достоинству оценила мужество медработников: " Они рискуя собой, без страха, идут к нам, больным и спасают нас. Низкий им поклон". Сейчас девушка чувствует себя хорошо, идет на поправку.

Подписчики в комментариях к посту желают скорейшего выздоровления: "Выздоравливай.и маме твоей скорейшего выздоровления и сил", "Хорошо что всё хорошо. Попровляйся поскорее",  "Слава Богу я очень переживала за вашу семью здоровья вам, мои любимые".

    Ранее мы писали о том, что Анастасия Заворотнюк продолжает восстановительный процесс после серии химиотерапии на родине. По словам соседей, она заметно похудела, но при этом выглядет окрепшей на фоне многочисленных месяцев борьбы с недугом.

    Напомним, отец Жанны Фриске удивил словами о болезни Заворотнюк: "Сначала стало лучше, а потом...".

    Как сообщала Politeka, больная раком Заворотнюк решила прервать молчание спустя год, состояние актрисы резко изменилось.

    Также Politeka писала о последней надежде на спасение Заворотнюк, отец Жанны Фриске не сдержался.