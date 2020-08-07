Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна расскала новые подробности из жизни
Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.
Со слов девушки, она получила две отрицательных результата на коронавирус. Радости девушки не знает границ.
"Оба теста на ковид отрицательные! Я так рада, очень боялась, что кого-то могла заразить до того как проявились симптомы. Но признаюсь честно, я была уверена, что это именно он", - заявила Заворотнюк-младшая.
Девушка доабвила, что сейчас любое проявление недомогания может свидетельствовать о наличии китайского вируса. Ранее Анна сообщила, что уже могла заразиться главной болезнью этого года.
Стареющей Алле Пугачевой нашли замену, будет рвать залы: "Девочка просто чудо!"
Трагедия потрясла «Квартал 95», Кошевой потерял родного человека: "Разбился в ДТП перед..."
"Квартал 95" потерял главную звезду после выходки, друг Кошевого не выдержал: "Совсем уже..."
На счета Приватбанка украинцам начислят новую компенсацию, кого коснется: "Пять тысяч гривен получат..."
Также Анна искренне поблагодарила врачей, которые проявили бережное обращение. Она по достоинству оценила мужество медработников: " Они рискуя собой, без страха, идут к нам, больным и спасают нас. Низкий им поклон". Сейчас девушка чувствует себя хорошо, идет на поправку.
Подписчики в комментариях к посту желают скорейшего выздоровления: "Выздоравливай.и маме твоей скорейшего выздоровления и сил", "Хорошо что всё хорошо. Попровляйся поскорее", "Слава Богу я очень переживала за вашу семью здоровья вам, мои любимые".
Ранее мы писали о том, что Анастасия Заворотнюк продолжает восстановительный процесс после серии химиотерапии на родине. По словам соседей, она заметно похудела, но при этом выглядет окрепшей на фоне многочисленных месяцев борьбы с недугом.
Напомним, отец Жанны Фриске удивил словами о болезни Заворотнюк: "Сначала стало лучше, а потом...".
Как сообщала Politeka, больная раком Заворотнюк решила прервать молчание спустя год, состояние актрисы резко изменилось.
Также Politeka писала о последней надежде на спасение Заворотнюк, отец Жанны Фриске не сдержался.