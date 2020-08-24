Українська виконавиця і колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко вразила красою у звичному одязі

Зірка активно веде сторінку в Instagram, де нерідко хвалиться своєю досконалою фігурою, повідомляє Politeka.net. Артистка на одному з нових фото постала в міні-сукні, що нагадує довгу футболку.

Красуня трохи вигнулася, виставивши назад п'яту точку. Чорне вбрання виділило тонку талію зірки, а також пружні сідниці.

Не можна не відзначити накачаних ніжок, які вражають своєю рельєфністю. Крім того, на одній з ніжок був помітний великий синець.

Зірка дивилася в камеру і посміхалася. Примітно, що на ній не було ні грама макіяжу.

У пості зірка написала, що кожен виступ вимагає величезної підготовки.

"За кожним хвилинним виступом, яке ви бачите, стоять тижні старанних тренувань, стерті в кров стопи, синці і садна😬 але зате який потім кайф від отриманого результату💣 Ну а поки результат "на стегно", як то кажуть️ ️ P. S. Як думаєте, де я заробила такий синець?🙃 P. P. S. ніколи не вгадаєте😂", - написала Анастасія.

За дві години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"А чому не фул фото ніг і в босоніжках:(? А так вогонь🔥", " у мене від пілона схожі синці були🤪 😂", " як завжди, супер!", "На жердині"," потужні ніжки"," Настенька я думаю працею і потом 👏 👏 👏 синець пройде🔥"," у за ногу так вкусили,що сліди залишилися)"," як завжди прекрасна😍 😍 😍"," дуже красиво", - написали користувачі мережі.

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