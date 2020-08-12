34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы "Nikita", вскружила голову пленительным фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала на пляже.

Красотка умостилась на колени, захватив горсть белого песка. Из одежды на ней виден только черный топ, открывающий превосходный вид на ее аппетитные прелести. Девушка выбрала удачный ракурс, засняв себя сверху. При этом лица Анастасии не видно, только лишь соблазнительное декольте, ноги и руки.

"Недельный план отдыха выполнен. 🛸🏡 Поделитесь аккаунтами, которые вас вдохновляют, а я напишу свои 😘", - подписала это сочое фото звезда.

Армия поклонников моментально кинулась комментировать, поставив за считанные минуты сотни "лайков".

"Вид сногсшибательный 👍"

"Богиня 🖤"

"Вкусно ♥️"

"Красотка 🔥"

"ваш акаунт, напевно, більш мотивує )) А загалом, надихає все ❤️"

Ранее мы сообщали, Кумейко, которая сейчас выступает под псевдонимом DJ Nana, поделилась ярким фото с отдыха в соцсети. На снимке певица показала, как катается на яхте. Для этого звезда стала на ее передней части и присела на корточки, грациозно вытянув одну ногу.

Кумейко была в черном слитном купальнике с оригинальным декором в виде сеточки в районе декольте, а сверху накинула яркую голубую рубашку.

«Вечный август», - подписала фото звезда.

«Настюша, вы очень красивая женщина», «А шпагатик красивый слабо?», «Баба вы отменная», «Августейшая особа», «Сочная как ягода», «Летняя красотка!», - отрегировали поклонники.

Напомним, влажная экс-Nikita в бикини на веревочках сразила видом на яхте: "Шикарная самочка".

Как сообщала Politeka, бесстыжая экс-Nikita свела с ума изгибами в купальнике под жарким солнцем: "Тигрица".

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