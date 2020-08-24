28-річна українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, влаштувала фантастичну фотосесію

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала в образі "щирої україночки" - у блакитній вишиванці з синім орнаментом і з яскравим вінком на голові. Зарицька приурочила пост до Дня Незалежності України.

На кадрах дівчина зручно розташувалася прямо на густій траві, потопаючи в зелені і польових квітах - від цієї картинки так і віє романтикою, молодістю і оптимізмом.

"Я живу в найкрутішій країні в світі!!!! Зі святом, друзі!!!! З днем незалежності!",- підписала фото зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:

"Вам дуже личить цей образ - ви така світла і ніжна в цій вишиванці👍 зі святом)"

"Гарнюня❤️😍"

"Вишиванка! 😍 Квіти! 🌺 Ти втілення поезії! З днем незалежності!"

"Соковито і яскраво. Слава Україні"

"Які колоритні фото👍"

"🌺Боооже яка гарна україночка!!!🌺 зі святом, Сашуля💋"

Раніше ми повідомляли, схудла солістка KAZKA розбурхала кадрами, на яких постала в обтягуючій сукні чорного кольору. Поруч з нею стояли її колеги по групі, які теж були в темних нарядах.

"Пісня сміливих дівчат", - підписала фото Олександра.

Судячи з опису в профілі зірки, це кадри зі зйомок нового кліпу, які проходили в ОАЕ.

"Рух для жінок - це демонстрація почуттів і сили. Згодні?», - зазначила Зарицька.

Фотографії фігуристої красуні зібрали майже по 2 тисячі лайків. У коментарях їй написали масу приємних слів.

"Вау", "ви круті", "як красиво"," не жарко?", "Як же круто», "Супер", - пишуть користувачі мережі.

Нагадавши, фігуриста солістка KAZKA посвітила формами між двома красенями

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