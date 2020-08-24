28-річна українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, влаштувала фантастичну фотосесію
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала в образі "щирої україночки" - у блакитній вишиванці з синім орнаментом і з яскравим вінком на голові. Зарицька приурочила пост до Дня Незалежності України.
На кадрах дівчина зручно розташувалася прямо на густій траві, потопаючи в зелені і польових квітах - від цієї картинки так і віє романтикою, молодістю і оптимізмом.
"Я живу в найкрутішій країні в світі!!!! Зі святом, друзі!!!! З днем незалежності!",- підписала фото зірка.
Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:
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"Вам дуже личить цей образ - ви така світла і ніжна в цій вишиванці👍 зі святом)"
"Гарнюня❤️😍"
"Вишиванка! 😍 Квіти! 🌺 Ти втілення поезії! З днем незалежності!"
"Соковито і яскраво. Слава Україні"
"Які колоритні фото👍"
"🌺Боооже яка гарна україночка!!!🌺 зі святом, Сашуля💋"
Раніше ми повідомляли, схудла солістка KAZKA розбурхала кадрами, на яких постала в обтягуючій сукні чорного кольору. Поруч з нею стояли її колеги по групі, які теж були в темних нарядах.
"Пісня сміливих дівчат", - підписала фото Олександра.
Судячи з опису в профілі зірки, це кадри зі зйомок нового кліпу, які проходили в ОАЕ.
"Рух для жінок - це демонстрація почуттів і сили. Згодні?», - зазначила Зарицька.
Фотографії фігуристої красуні зібрали майже по 2 тисячі лайків. У коментарях їй написали масу приємних слів.
"Вау", "ви круті", "як красиво"," не жарко?", "Як же круто», "Супер", - пишуть користувачі мережі.
Нагадавши, фігуриста солістка KAZKA посвітила формами між двома красенями
А ще Politeka писала, що схудла солістка KAZKA ошелешила кардинальною зміною іміджу, фото
Також Politeka повідомляла, що пишногруда KAZKA пішла на крайність заради зміни іміджу, пікантні кадри