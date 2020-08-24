Джамала привітала всіх українців з Днем Незалежності в оригінальному вбранні.

Як передає Politeka.net, знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фотографіях Джамала відображена в білосніжній пишній сукні Максі, з рукавами-ліхтариками і білим корсетом. При цьому головною родзинкою вбрання можна назвати відверте декольте, яке прекрасно підкреслило пишний бюст артистки.

Образ Джамала доповнила хвилястим укладанням і ніжним макіяжем. На шиї у неї ніжне намисто.

«У вас завжди круті образи, але це просто неймовірно», «ви неперевершена, приголомшлива, аж до мурашок», «а молочко то прибуло», «це просто Вау», «Ваш образ неперевершений, продумано все до дрібниць», «наречена», «красуня-мама», - захоплюються образом Джамали в мережі.

У той же час знайшлися і ті, кому такий вигляд співачки на святкуванні Дня Незалежності здався занадто відвертим.

"Джамала, вибачте, при всій повазі до вас, ну наряд занадто відвертий для такого свята і такого виступу», «гарна сукня, але не для Незалежності», - пишуть в коментарях.

Відзначимо, після деяких нападок Джамалі довелося навіть виправдовуватися. "А що не так з місцем? місце-сцена. Моє шоу - для вас. Подивіться відео, в моєму виступі Немає нічого не пристойного", - відповіли артистку на репліку про те, що таке плаття не підходить для такого місця.

У святковому концерті також взяли участь Тіна Кароль, Наталія Могилевська, Оля Полякова, Ірина Білик, Ніна Матвієнко, Руслана та інші. Відзначимо, поруч з іншими учасницями концерту сукня Джамали дійсно виділялася.

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