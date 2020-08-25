Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, блиснула грудьми в декольте

Спокуслива зірка показала всі свої достоїнства в легкій сукні з декольте, повідомляє Politeka.net. Модель постала в довгому вбранні, яке обтягнуло її досконалу фігуру.

Великі груди випирали з декольте, а найінтимніші місця проглядалися під тканиною. Сукня на середніх лямках витягнулася, при цьому підкресливши найтоншу талію.

Стегна також виглядали ідеально під легкою тканиною. Зірка завершила образ стильними окулярами й білими кросівками.

Модель зробила селфі в ліфті.

У такому вигляді зірка вирушила в один із закладів. Її сфотографували з сумочкою і вже розпущеним волоссям, коли вона виходила з авто.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Швидше за все, зірка отримала масу приємних коментарів в особистому листуванні.

Нагадаємо, Олена Омович розмістила в сторіз кадр у відвертому топіку. Зірка робила селфі в дзеркало, поставши в рожевому топіку, під яким не було білизни.

Великі принади заховалися під тканиною, засвітивши найінтимніше. Пікантності додавало те, що топ був зав'язаний між грудьми грайливим вузликом.

Раніше ми писали, що Олена Омович позувала в тісному купальнику, який ефектно підкреслює розкішні принади знаменитості. Доповнювала їх красуня ефектною зачіскою і окулярами. Модель ніяк не підписала їх, проте її шанувальники прийшли в справжній захват від побаченого.

"Боже, лялечка", "приз не потрібен, хочу лише сфотографуватися з тобою», - написали шанувальники.

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